Погода в Тюмени 2 сентября 2021: грядет потепление Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 2 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный с переходом на южный со скоростью: ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 C, местами заморозки 0…-5 C, потепление, днём +21…+26 C, местами +16…+21 C.

По народному календарю 2 сентября Самойлов день, в честь памяти библейского пророка Самуила (Шмуэля). На Руси его считали заступником мужчин и даже говорили: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит». В этот день дочери давали отцу с утра новую рубаху, жены накрывали стол, чтобы муж был добрым да сытым.

Зима приближалась, поэтому на Самуила просили хорошей погоды для осенних работ. А ещё к столу подавали грибы с картошкой, ведь к этому дню в лесах появлялись первые опята.