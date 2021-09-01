В Тобольске санитар психбольницы переломал подростку 14 ребер, разорвал селезенку и отбил почки Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело против 46-летнего санитара психбольницы Александра В. Поступило в Тобольский городской суд. Оказалось, что с 20 октября по 16 ноября 2021 года вместе со своим пациентом он избивал подростка, который находился на обследовании в стационаре. По данным пресс-службы Тюменского областного суда, злодеи переломали парню 14 ребер, разорвали селезенку и отбили почки.

Потерпевший впал в кому, но от смерти его спасли тобольские врачи, которые сделали парню срочную операцию. Родственники парня обратились в больницу, и по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

Второму участнику преступления тоже грозит уголовка – дело выделено в отдельное производство. Кстати, санитара ранее уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.