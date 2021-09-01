В Тюмени назвали три водоема, где можно подцепить опасную заразу Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области назвало три городских водоема, в которых опасно купаться из-за неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Несмотря на то, что купальный сезон закончился ещё 26 августа 2021, в список вошли:

- озеро Круглое (в районе лесопарка им. Ю.А. Гагарина) – по биохимическому потреблению кислорода, запаху; - пруд Войновский (в районе лесного массива ТЭЦ-2) – по химическому потреблению кислорода, запаху; - пруд Утиный (ул. 50 лет ВЛКСМ) – по химическому потреблению кислорода, запаху.

Чтобы избежать несчастного случая, Роспотребнадзор советует не ходить по водорослям, не касаться лица после контакта с водой и не контактировать с утками, которые могут являться переносчиками паразитов.