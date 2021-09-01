В Тюмени наказали подрядчика за повреждение подземного газопровода в районе улицы Шишкова Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Центрального округа Тюмени выявила нарушения законодательства компанией ООО «НПК «Статика 72». Дело в том, что 17 августа 2021 года компания проводила земляные работы в районе дома на улице Шишкова, 15 в Тюмени. Работники повредили подземный газопровод, в связи с чем из него вышел газ. Из-за ЧП эвакуировали людей из девятой школы и ограничили поставки газа жителям близлежащего многоквартирного дома. Сейчас газоснабжение восстановлено, пострадавших нет.

Оказалось, что работы проводились без соответствующего согласования и с нарушением правил техники безопасности. Прокуратура Центрального округа внесла представление в адрес директора организации об устранении нарушений закона и недопущении подобных фактов впредь.

Также в отношении подрядчика возбудили дело об административном правонарушении по статье «Повреждение тепловых сетей, топливопроводов, совершенном по неосторожности». Материалы направлены в Северо-Уральское управление Ростехнадзора для рассмотрения. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.