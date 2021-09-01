Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика1 сентября 2021 9:03

«Мобильный избиратель» поможет тюменцам проголосовать на выборах по месту пребывания

Рассказываем, что для этого нужно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Мобильный избиратель» поможет тюменцам проголосовать на выборах по месту пребывания

«Мобильный избиратель» поможет тюменцам проголосовать на выборах по месту пребывания

Фото: Татьяна Коркина

«Мобильный избиратель» поможет проголосовать тем жителям Тюменской области, которые не смогут в сентябре прийти на избирательные участки, по месту пребывания. Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения до 13 сентября 2021 года через «Госуслуги», территориальный избирком или в МФЦ, а с 8 сентября 2021 года –через участковую избирательную комиссию.

По словам главы Тюменского избиркома Игоря Халина, проект строго контролируется федеральной избирательной комиссией РФ и тюменской.

– Все движения избирателей с участка на участок вносятся в электронную систему ГАС «ВЫБОРЫ». Когда начнется голосование, на каждом избирательном участке будут списки тех, кто прикреплен к нему, и тех, которые с него убыли, – отметил Игорь Халин.