«Мобильный избиратель» поможет тюменцам проголосовать на выборах по месту пребывания Фото: Татьяна Коркина

«Мобильный избиратель» поможет проголосовать тем жителям Тюменской области, которые не смогут в сентябре прийти на избирательные участки, по месту пребывания. Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения до 13 сентября 2021 года через «Госуслуги», территориальный избирком или в МФЦ, а с 8 сентября 2021 года –через участковую избирательную комиссию.

По словам главы Тюменского избиркома Игоря Халина, проект строго контролируется федеральной избирательной комиссией РФ и тюменской.

– Все движения избирателей с участка на участок вносятся в электронную систему ГАС «ВЫБОРЫ». Когда начнется голосование, на каждом избирательном участке будут списки тех, кто прикреплен к нему, и тех, которые с него убыли, – отметил Игорь Халин.