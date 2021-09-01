Погода в Тюмени 1 сентября 2021 года: в День знаний воздух прогреется до +18 градусов

Погода в Тюмени 1 сентября 2021: в День знаний воздух прогреется до +18 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на южный 4 – 9 м/с, температура воздуха ночью +2…+7 C, местами заморозки 0…-5 С, днём +13…+18 C.

Погода в Тюмени 1 сентября 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Кроме того, что сегодня День знаний, ещё и День Феклы Свекольницы, пострадавшей за веру в 304 – 306 годах. На Руси крестьяне 1 сентября начинали уборку свеклы, которую употребляли с древних времен. Особенно ценили красную свеклу, в том числе за целебные свойства.

На Феклу подмечали, какой дует ветер. Если южный, значит, будет большим урожай овса.