На федеральной трассе Курган – Тюмень задержали пьяного копальщика могил

Показания алкотестера дошли до критической отметки 0,99 мг алкоголя Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ДПС остановили нетрезвого копальщика на 186-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень. Водитель рассказал, что переезжал от одной могилы к другой на машине по трассе. Сколько выпил пива, мужчина не помнит, так как было жарко и пиво он пил весь день. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Показания алкотестера дошли до критической отметки 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили административный материал по факту управления транспортом в состоянии опьянения.

– В ГИБДД провели возрастной срез людей, севших за руль в нетрезвом виде в последний летний месяц. Это водители от 17 до 64 лет, разных профессий. 863 водителя в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом в Тюменской области сотрудниками ГИБДД в августе, в том числе 77 водителей подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, – заключили в ведомстве.