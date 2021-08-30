В Тюмени следят за двумя очагами коронавируса

Еще 25 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области действуют два очага коронавируса. Об этом 30 августа сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Ситуация по очаговой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в нашем регионе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась, – информирует ведомство.

На сегодняшний день на контроле управления находятся очаги COVID-19 в АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача». Еще 25 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области.