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Здоровье30 августа 2021 15:10

В Тюмени следят за двумя очагами коронавируса

Два очага коронавируса действуют в Тюменской области
Мария Толстихина
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Еще 25 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

Еще 25 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области действуют два очага коронавируса. Об этом 30 августа сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Ситуация по очаговой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в нашем регионе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась, – информирует ведомство.

На сегодняшний день на контроле управления находятся очаги COVID-19 в АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача». Еще 25 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области.