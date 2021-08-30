В Тюмени жители микрорайона ДОК навели порядок на территории школы к 1 сентября

Участники акции очистили большой участок земли от мелкого и крупного бытового мусора. Фото организаторов мероприятия

Жители тюменского микрорайона ДОК в преддверии 1 сентября провели субботник на территории, прилегающей ко второму корпусу школы № 38. В июне здесь произошел пожар, который удалось оперативно потушить благодаря отваге местной жительницы, сумевшей организовать находившихся рядом людей.

Пожар случился 7 июня 2021 года. Причиной возгорания стал подожжённый тополиный пух. Еще чуть-чуть, и чья-то шалость привела бы к страшным последствиям, ведь огонь стремительно распространялся и почти дошел до школы. Первым пострадал бы корт на территории учреждения. Но, к счастью, беды удалось избежать.

В эти выходные по инициативе все той же неравнодушной жительницы Людмила Бежко на территории возле школы прошел субботник под девизом «Создадим благоприятные условия для учебы». В мероприятии приняли участие жители микрорайона ДОК, представители компании-застройщика и сотрудники управляющей компании. Совместными усилиями большой участок земли был очищен от мелкого и крупного бытового мусора, валежника и сухостоя.

Инициатор субботника местная жительница - Людмила Бежко. Фото организаторов акции

– Дальнейшая наша цель – превратить эту территорию в ухоженную естественную парковую зону, которая станет местом отдыха и прогулок для жителей активно застраиваемой территории микрорайона, – отметила общественный деятель Людмила Бежко.

Она добавила, что готовность самих детей поддерживать порядок на территории школы также не останется незамеченной. 1 сентября на линейке учащимся, которые помогали потушить пожар, произошедший в июне, сотрудники МЧС вручат награды в присутствии родителей и одноклассников.