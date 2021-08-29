Тюменский детский театр отправится покорять Москву

Фестиваль пройдет в Москве с 13 по 19 сентября. Фото: Мария Толстихина

Тюменская театральная мастерская «ТеМа» отправится на фестиваль молодой режиссуры «АртМиграция». Тюменские подростки покажут спектакль «Пусть они всегда танцуют». Поводом для постановки стала книга «Пусть танцуют белые медведи», герой которой, Лассо, столкнулся с разводом родителей.

- Работая над перформансом, читая и обсуждая книгу, его авторы и подростки с каждым днем все больше доверялись друг другу. Подчас впервые в жизни делились историями, похожими и непохожими на сюжет о Лассе. Они и стали частью перформанса, в котором центральное место отводится самим ребятам, простым подросткам, – гласит описание спектакля.

Фестиваль пройдет в Москве с 13 по 19 сентября.