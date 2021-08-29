«Тюменская осень» приглашает волонтеров

открыты две вакансии Фото: Мария Толстихина

С 17 по 19 сентября в областном центре будут работать интерактивные площадки фестиваля «Тюменская осень». Там жителей ждет викторина, на которую требуются волонтеры 16+. Всех желающих принять участие в организации общегородского фестиваля стоит зарегистрироваться на портале dobro.ru .

Как пишет «Тюменская область сегодня», на сайте открыты две вакансии: аниматор, который будет заниматься раздачей призов, и координатор волонтеров. Важное условие для последних - иметь сертификат вакцинации от COVID-19 либо справку о медотводе (в том числе о наличии антител), если кандидат на вакансию совершеннолетний.