Тюменца, попавшегося на глаза полиции с мефедроном, могут упечь в тюрьму на 3 года Фото: Татьяна Коркина

Три года тюрьмы может грозить 31-летнему ранее не судимому жителю Тюмени, который подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, молодого человека задержали вечером, 27 августа, неподалеку от пруда Лесной. Полицейских отдельного батальона ППС привлекло странное поведение мужчины: когда они к нему приблизились, он попытался скрыться.

Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у него полимерный сверток с наркотиком. Экспертиза показала, что в нем находился мефедрон общей массой более 0,4 грамма.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 0,1 грамма мефедрона задержали 26-летнего тюменца. Как и его «коллега по цеху», он нервничал, чем и заинтересовал полицейских.