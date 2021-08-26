Молодой тюменец попался на глаза полиции со свертком с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления и переработки наркотиков возбуждено в отношении 26-летнего тюменца, который попался на глаза полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, молодого человека остановили для проверки документов сотрудники патрульно-постовой службы. Он нервничал, вел себя подозрительно, поэтому полицейские решили провести его личный досмотр. В присутствии понятых у него изъяли сверток с наркотиками.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – мефедрон, массой более 1 грамма. В полицейском участке он признался, что хранил наркотик для личного употребления.

Теперь молодому человеку грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.