Тюменцы могут выиграть на фотоконкурсе брендированные толстовки. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут выиграть на фотоконкурсе #рекавремени72 брендированные толстовки. Условия конкурса просты.

Надо прийти на площадь 400-летия Тюмени, сфотографироваться с одним из рисунков арт-променада «Река времени», после чего опубликовать получившийся снимок на своих страницах в соцсетях с хештегом #рекавремени72. Для участия также крайне важно быть подписанным на группу «Общегородские мероприятия» во «ВКонтакте» или аккаунт «Культурные мероприятия Тюмень» в Instagram.

В проект «Река времени» входят восемь 3D-рисунков, посвященных разным периодам из истории Тюменской области: от покорения Сибири и купеческих дел до тылового труда в Великую Отечественную войну и современности, передает «Тюменская область сегодня».