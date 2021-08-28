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Общество28 августа 2021 15:27

Пожилая пара из Тюменской области отправляет плетеную посуду немцам

В саду у них растут пять сортов искусственно выведенной ивы
Сергей Швецов
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Пожилая пара из Тюменской области отправляет плетеную посуду немцам. Фото - ru.wikipedia.org.

Пожилая пара из Тюменской области отправляет плетеную посуду немцам. Фото - ru.wikipedia.org.

Пожилая пара из Тюменской области отправляет плетеную посуду в Германию. В саду у них растут пять сортов искусственно выведенной ивы – из нее и плетут.

– Ива созревает, когда с нее опадают все листья. Тогда ее нарезаем, остаются пеньки сантиметров пять. За лето снова вырастают до трех метров, а осенью опять обрезаем, – рассказала Татьяна Важенина.

Срезанную иву после этого полтора часа варят в самодельной печке, потом ошкуривают, тоже на самодельном аппарате: Владимир, муж Татьяны, соединил мотор стиральной машины с пружиной. После этого ветки расплющивают и замачивают. Весь процесс занимает два месяца, сообщает «Вслух.ру».