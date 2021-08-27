В Тюменской области группа из 13 мошенников похитила 90 миллионов рублей

В Тюменской области группа из 13 мошенников похитили 90 миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 жителей Тюменской области и 5 жителей Курганской области. Их обвиняют в хищении 90 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2013 году учредитель и директор ООО «Риелторская компания «Альтаир» создали преступное сообщество для обналичивания средств материнского капитала. В состав сообщества в разное время вошли 16 человек. Они подыскивали на территории региона нуждающихся в деньгах матерей и склоняли их к направлению средств маткапитала для приобретения жилья на территории Курганской области с использованием заемных средств.

– После этого по доверенностям от имени женщин заключались фиктивные договоры целевых займов на приобретение жилья на сумму, соответствующую остатку средств маткапитала. Перечисляемые органами Пенсионного фонда средства в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам займа обналичивались и похищались злоумышленниками, – сообщили в ведомстве.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.