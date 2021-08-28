В Тюмень приедет режиссер фильма о Децле. Фото - kino-teatr.ru.

В Тюмень приедет режиссер фильма о Децле, обладатель «ТЭФИ» в номинации «Лучший репортер» и звания «Лучший журналист» по версии журнала «Сноб». Роман Супер расскажет горожанам о документальном кино.

Медиаинтенсив состоится 4 сентября с 15.00 до 18.00. Роман Супер расскажет о драматургии в документальном кино, о том, как писать сценарий и искать героев. На мероприятии также выступят региональные спикеры, они поделятся опытом создания кино и его продвижения.

Розыгрыш билетов на офлайн пройдет в социальных сетях Moi-portal.ru, там же появится онлайн-трансляция, в которой зрители в комментариях смогут задать вопросы экспертам, передает Moi-portal.ru.