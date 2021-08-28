В Тюмени детки с ОВЗ лечатся иппотерапией. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени детки с ОВЗ лечатся иппотерапией. Такой вид реабилитации помогает исправить осанку и поднять настроение.

– Мне нравится, у меня тренируется все тело: мышцы ног, спина, вестибулярный аппарат, – говорит Эльвина Халидулина, которая ходит на иппотерапию уже два года. Мама девочки отмечает, что у Эльвины улучшилась работа системы кровообращения и укрепляется опорно-двигательный аппарат.

По словам иппотерапевта Ольги Сурковой, к ребятишек с аутистическими чертами идет большой эмоциональный подъем: более активные становятся спокойнее, вялые – наоборот, передает «Вслух.ру».