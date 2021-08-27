Марианна Альмухаметова: «Уровень партийной конкуренции в 2021 году стал значительно выше». Фото - "Марианна Альмухаметова" в ВК.

Председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Марианна Альмухаметова, отметила, что уровень партийной конкуренции в 2021 году стал значительно выше по сравнению с предыдущими выборными кампаниями. Она заявила, что на протяжении последних лет в России видна тенденция к усилению конкурентности между партиями различного уровня.

– В Государственную думу в этом году могут пройти и так называемые малые партии – новые, такие как «Зеленая альтернатива», «Новые люди», и более опытные – «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров». Партии лидирующего толка не сдают своих позиций, рейтинг «Единой России» сегодня составляет 50%, за второе место конкурируют ЛДПР и КПРФ», – рассказала Альмухаметова.

Она также отметила, что в этом году у кандидатов появилась возможность более детально раскрыть и представить свою программу благодаря множеству новых цифровых технологий, помогающих им коммуницировать с избирателями.