В Нижнетавдинском районе от коронавируса вакцинировано 80 процентов населения. Фото: Ольга Крыльцова

В Нижнетавдинском районе от коронавируса вакцинировано 80 процентов населения. Болеют преимущественно непривитые жители района.

– Крайне редки случаи заболеваемости среди привитых, но и в этих ситуациях болезнь протекает в неопасной форме. Зачастую госпитализация вовсе не требуется. Амбулаторного лечения более чем хватает, – отметила терапевт моногоспиталя в Областной больнице №15 в Нижней Тавде Регина Мирюгина.

По словам пресс-секретаря медучреждения Дарьи Ровбут, коечный фонд моногоспиталя в Нижней Тавде в последнее время заполнялся лишь наполовину, а сейчас принято решение о прекращении работы моногоспиталя ОБ № 15 – он в районе больше не нужен. Медики займутся оказанием помощи пациентам поликлиники, количество которых в селе почти не сократилось, особенно после отмены ограничений.