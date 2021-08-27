В Тюменской области совершенствуют первичное звено здравоохранения. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области совершенствуют первичное звено здравоохранения. В регионе запущены ряд программ по развитию оказания медицинской помощи.

Так, например, функционирует программа строительства ФАПов в каждом населенном пункте с количеством жителей более 100 человек. В этом году возведут шесть фельдшерско-акушерских пунктов: пять появятся в Ярковском районе, еще один – в Сорокинском.

– Следует упростить долгое оформление документации на получение высокотехнологичной медпомощи. Также нужно дооснастить и обновить аппаратуру, предназначенную для скрининга и диагностики заболеваний в первичном звене в районных и региональных медицинских учреждениях, – отметил заместитель главного врача Федерального центра нейрохирургии по перспективному развитию Андрей Машкин.

В качестве других немаловажных инициатив, реализуемых в Тюменской области, стоит назвать программу «Земский доктор». Благодаря ей молодые медики, отправившиеся трудиться на постоянной основе в сельскую местность, получают по миллиону рублей для освоения на новом рабочем месте.