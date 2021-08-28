В Тюмени 1 сентября пройдут альтернативные привычным учебные занятия. Фото - "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень".

В Тюмени 1 сентября пройдут альтернативные привычным учебные занятия. На протяжении дня участников события ждет насыщенная образовательная программа: мастер-классы по копирайтингу, сторисмейкингу, скетчингу и диджеингу.

– Мы решили создать альтернативу обычным школьным занятиям и провести их на современный лад. Вместо урока литературы участников события научат писать продающие тексты в социальных сетях, альтернативой изобразительному искусству станут скетчи, а музыке — создание уникальных треков, – отметила руководитель мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина.

По ее словам, такой формат позволит найти общий язык с молодежью и даст понимание, что процесс обучения вовсе не скучный. Кстати, на предстоящем событии организаторы презентуют линейку ивентов, запланированную на осень, передает «АиФ - Западаня Сибирь».