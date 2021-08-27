ПЦР-тест за 24 часа: в Тюмени открылась современная лаборатория KDL. Фото - KDL.

В минувшую среду в Тюмени прошло торжественное открытие лабораторного комплекса KDL на Ямской, 64. Ранее лаборатория работала по другому адресу и до этого дня не могла похвастаться столь широким функционалом, к тому же ее площадь была намного скромнее. Вместе с переездом в новое здание все кардинально поменялось.

О новшествах и уникальных возможностях в рамках презентационного мероприятия рассказали представители KDL: генеральный директор сети лабораторий Юрий Леонов и региональный директор Ольга Дроздова.

По словам Юрия Витальевича, Тюмень для KDL является одним из важнейших регионов, и смена локации и модернизация лабораторий – плановая работа во многих городах присутствия сети.

– КДЛ – один из лидеров мединдустрии в России, мы входим в топ-5 игроков в частном медицинском бизнесе. На сегодняшний день у нас 13 лабораторных площадок, самая большая из которых в Москве, и свыше трехсот медицинских офисов по всей стране. Все наши лаборатории оборудованы новейшей техникой, что позволяет пациентам – ежегодно это около шести миллионов человек – иметь доступ к высококлассной современной диагностике. С переездом и модернизацией лабораторий мы растем, соответственно, улучшаем жизнь наших пациентов, доверяющих нам выполнение лабораторных исследований.

Фото - KDL.

В новой лаборатории можно оперативно получить результаты по самым разным направлениям – клинические исследования крови и мочи, онкомаркеры, диагностика инфекционных заболеваний и многие другие. Но главной особенностью комплекса является ПЦР-лаборатория, специализирующаяся на диагностике коронавирусной инфекции. По словам специалистов, на сегодня это единственная в городе лаборатория, где тесты на ковид выполняются на месте, без отправки в Москву и прочие крупные города, страны. Это позволяет пациенту получить результат теста в течение 24 часов.

– Наша ПЦР-лаборатория включена в реестр Роспотребнадзора медучреждений, допущенных к исследованию материалов на коронавирусную инфекцию. Не все могут этим заниматься, так как лаборатория должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с микроорганизмами 3 – 4 групп патогенности, – отметила Ольга Александровна. И если раньше такой вид услуг Тюмень выполняла в Москве, то сейчас все делается на месте, результат можно получить уже в течение суток.

С переездом тюменской лаборатории KDL на новую площадку пациентам региона открылся доступ к широкому спектру современных лабораторных исследований. К тому же теперь они будут выполняться еще быстрее. В ближайшее время пациенты смогут запрашивать результаты ПЦР-теста на английском языке для поездок за границу.

Что касается сервиса, то он остался на прежнем высоком уровне: узнать о результатах исследования можно оперативно по СМС или в личном кабинете на сайте, а после их получения бесплатно проконсультироваться с врачом. Также для пациентов действуют различные акции, например «Счастливые часы» – с 13.00 до 18.00 предоставляется скидка 20% на сдачу любых анализов. В любое время предоставляется скидка 50% на второй ПЦР-тест.

Фото - KDL.

Адреса медицинских офисов и всю актуальную информацию о скидках и спецпредложениях можно найти на сайте сети лабораторий KDL.

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