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Происшествия25 августа 2021 10:08

В Тюмени у посетителя магазина угнали самокат

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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В Тюмени у посетителя магазина угнали самокат.

В Тюмени у посетителя магазина угнали самокат.

Фото: Вадим Бегун

Накануне, 24 августа, около 11.00 в полицию Тюмени поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что у него угнали электросамокат стоимостью 15 тысяч рублей. Он оставил средство передвижения в тамбуре магазина без присмотра, а сам зашел внутрь за покупками. Этим и воспользовался выходивший из магазина покупатель.

– Молодой человек похитил чужое имущество и скрылся на нем в неизвестном направлении. Сотрудники угрозыска по горячим следам установили местонахождение подозреваемого и задержали его в момент управления украденным имуществом. Электросамокат полицейские изъяли, вскоре его вернут владельцу, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Следственным отделом в отношении ранее неоднократно судимого 21-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание виде лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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В Тюмени у посетителя магазина угнали самокат.
В Тюмени у посетителя магазина угнали самокат.