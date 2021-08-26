Погода на 26 августа в Тюмени: день перед резким похолоданием

В Тюмени переменная облачность. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 августа, облачный день и пасмурный вечер придут в Тюмени на смену ясному утру. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 21 – 19 градусов, днем – плюс 32 – 30. Вечером столбики термометров покажут плюс 23 – 20 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.