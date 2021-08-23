Тюменскую область на Паралимпиаде в Токио представят два человека. Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Тюменскую область на Паралимпиаде представят два человека. Всего же из УрФО в Токио отравятся 39 спортсменов и тренеров.

– Спорт не знает границ. В нём нет предела возможностей. И Паралимпиада тому подтверждение. Каждый спортсмен, который участвует в этих состязаниях, собственным примером показывает: барьеры лишь в голове. Когда есть цель и стремление, результат превзойдёт ожидания. Дорогие паралимпийцы, пусть в Токио вам сопутствует удача! – пожелал спортсменам полпред президента РФ в Уральской федеральном округе Владимир Якушев.

Отметим, что представители УрФО есть в командах по тхэквондо, стрельбе из лука и настольному теннису. Честь Тюменской области едут защищать легкоатлет Антон Прохоров из Ишима и пловец Игорь Плотников из областной столицы.

Паралимпийские игры состоятся в Токио с 24 августа по 5 сентября. Как и олимпийские старты, они пройдут без зрителей.