Погода на 23 августа в Тюмени: без осадков, плюс 32

В Тюмени без осадков, плюс 32. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 августа, ясная погода в Тюмени будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 21 – 20 градусов, днем – плюс 32. Вечером столбики термометров покажут плюс 27 – 24 градуса. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

23 августа почитается память архидиакона Лаврентия. Лаврентия называют водоколебателем: «Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется – осень будет тихой, а зима без злых метелей». Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго – всю осень.