Старейший тюменский дом культуры отремонтируют

Фото: Департамент культуры Тюменской области Фото: внешний сайт

В Тюмени ДНК «Строитель», построенный в 1986 году, отремонтируют. Проектная документация готова, подрядчик начнет работы не раньше следующего года. Об этом сообщили в областном департаменте культуры.

Заменят инженерные коммуникации, кровлю, выполнят внешнюю и внутреннюю отделку здания, проведут благоустройство прилегающей территории и оснастят ДК специализированным оборудованием.

Стоимость этих работ пока неизвестно. На то, что ремонт здания ДК до сих пор не начался, повлияло снижение доходов областного бюджета в 2020 году из-за коронавируса.