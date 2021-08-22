Тюменцам рассказали, куда сообщать о бездомных животных

В небольшом селе Малышенка Голышмановского округа воспитывают чемпионов по вольной борьбе. Там в местной школе работает филиал Голышмановской спортивной школы олимпийского резерва. У тренера Ирины Дубасовой, выпускницы Малышенской школы, занимаются больше шестидесяти сельских ребят. Она уже 10 лет готовит борцов к соревнованиям от районного до всероссийского уровней.

- У нас созданы хорошие условия для тренировок, есть даже спортивная площадка на свежем воздухе, - рассказывает Ирина Дубасова. - В основном, занимаются младшие школьники, но есть и ребята постарше. Среди них только малышенцы, но дети из соседних деревень. Конечно, не все выдерживают нагрузку, бывает и уходят, меня радует, что большинство моих юных борцов остаются и добиваются неплохих результатов.

В числе воспитанников Ирины Дубасовой - шесть призёров первенства УрФО по вольной борьбе и два кандидата в мастера спорта. Сама тренер в школьные годы активно занималась разными видами спорта, а в студенческие всерьёз увлекалась борьбой. Ирина - мастер спорта по вольной борьбе. Она неоднократная участница международных турниров. Имеет награды разного достоинства за первенства России, Европы и мира, самая весомая среди них – серебряная медаль, завоёванная на чемпионате Европы в Турции. Для неё лично самая памятная награда получена на первенстве России в Ставрополье, когда она будучи юниором пробовала свои силы в борьбе со взрослыми женщинами в тяжелейшем соперничестве взяла бронзу.