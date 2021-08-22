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Общество22 августа 2021 9:12

В Сладковском районе началась уборочная компания

Мария Толстихина
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Предстоит убрать 7 тыс. 651 гектар зерновых культур

Предстоит убрать 7 тыс. 651 гектар зерновых культур

Фото: Мария Толстихина

Полеводы СПК «Таволжан» первыми в Сладковском муниципальном районе начали уборочную кампанию. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Труженикам кооператива предстоит убрать 7 тыс. 651 гектар зерновых культур, а также 1 тыс. 48 гектар кукурузы для заготовки силоса.В 2020 году сельхозтоваропроизводители Сладковского муниципального района первыми в Тюменской области завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур.

СПК «Таволжан», признанный лидер сельского хозяйства в Сладковском районе. Поголовье крупного рогатого скота на начало 2021 года составило 3692 голов, посевные площади 20,1 тыс. гектар. Хозяйство расширилось до семи отделений: в селах . Александровка, Никулино, Лопазное, деревнях Красивое, Михайловка, Таволжан, Покровка.