Маломобильным пожилым тюменцам доступен комфортный медтранспорт

Диспансеризация проходит в комфортных условиях Фото: "КП" Архив

У маломобильных жителей Нижнетавдинского района есть возможность пройти медицинский осмотр в рамках диспансеризации. Необходимые условия для этого создали постарались комплексный центр социального обслуживания населения «Тавда» и областная больница № 15.

Автомобиль центра «Тавда» помог жителям отдаленных деревень и сел (Бухтальское, Миясское) бесплатно и с комфортом добраться до больницы № 15 и пройти там профилактический осмотр. Работа продолжается в Антипинском, а на очереди Тарманское и Андрюшинское сельские поселения, маломобильные жители которых пройдут обследование в больнице до конца года.

В больнице пожилых пациентов встречает при входе медицинская сестра, сопровождает (иногда буквально за руку) по кабинетам для общего обследования, а, при необходимости, более углубленного осмотра - к узким специалистам. Без всяких очередей.

Из всех пациентов, осмотренных на данный момент, у одного была впервые выявлена ишемическая болезнь сердца, у двух – нарушение сердечного ритма, у шестерых – артериальная гипертензия и еще у одного – хроническая обструктивная болезнь легких. Все они получили рекомендации по дальнейшему лечению.