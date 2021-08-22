Погода в Тюмени на 22 августа 2021 года: аномально жарко

Тюменцы погреются на солнышке Фото: Мария Толстихина

Лето не думает прощаться с тюменцами. Сегодня, 22 августа, горожан ожидает +31,+36 градусов днем и +13,+18 – ночью. Синоптиками прогнозируется переменная облачность. Будет без осадков, ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

На юге Тюменской области в период с 21 по 25 августа 2021 г ожидается аномально жаркая погода. Местами средняя суточная температура воздуха поднимется выше нормы на 10 и более градусов.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые официально поднляи трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.