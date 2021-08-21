Музей Ялуторовска устроит праздник для школьников Фото: google.ru/maps

В Ялуторовске школьники создадут Книгу пожеланий. Учеников начальных классов приглашают в историко-мемориальный музей Ялуторовска на праздник, посвященный началу учебного года. Об этом сообщила научный сотрудник музея Екатерина Севостьянова.

Работники учреждения расскажут детям историю школьных принадлежностей, покажут, как они видоизменились с течением времени, и почему некоторые из них вышли из обращения, как, например, промокашка. А для школьников помладше проведут виртуальное путешествие в самые необычные учебные заведения мира, познакомятся с историей и традицией Дня знаний.

- Гвоздем мероприятия станет создание Книги пожеланий, куда ребята впишут напутствия себе и своим одноклассникам на грядущий учебный год. А прочесть их смогут только в конце мая, оценить, какие пожелания осуществились, а над какими еще нужно поработать, - рассказала научный сотрудник.

По словам организаторов, мероприятие бесплатное, проходит в музее, а при необходимости – с выездом в школу.