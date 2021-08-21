Исетские фермеры заполняют переписные листы сельскохозяйственной микропереписи Фото: Юлия Кучеренко

Сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели Исетского муниципального района заполняют переписные листы сельскохозяйственной микропереписи, которая стартовала 1 августа.

По сообщению администрация района, в числе респондетов свыше 560 сельскохозяйственных организаций, более 600 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Они заполнили всю информацию и направили её в электронном форме.

Респонденты заполнят информацию о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года, о площади угодий, теплиц, парников, посадок закрытого грунта, многолетних насаждений и ягодных культур, о поголовье сельскохозяйственных животных, мощности складов, сооружений на 1 августа 2021 года.

До этого сельхозперепись проводилась в 2016 году. В России тогда было 36 тысяч сельскохозяйственных организаций, из них 67% – малые предприятия.

Сельскохозяйственная микроперепись нужна для того, что зафиксировать перемены, происходящие в аграрном секторе за последние пять лет.