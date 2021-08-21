Педагоги Тюменской области могут посетить Августовский педагогический форум Фото: Татьяна Коркина

Августовский педагогический профессионально-общественный форум «Тюменское образование – 2021» проходит в Тюменской области. Уже традиционно мероприятие началось в преддверии нового учебного года.

Ежегодная конференция под лозунгом «Призвание» проходит с 18 по 25 августа. Форум открывает профессиональная пятидневка. Педагоги в течение трёх дней посещали практикумы, кейсы и тренинги «Познай себя», посвященные личной и профессиональной успешности.

А на базе учреждений среднего профессионального образования Тюменской области прошло открытие мастерских. Учреждения стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов национального проекта «Образование» федерального проекта «Молодые профессионалы».

Впереди ещё методические и тренд-сессии, которые состоятся 23 и 24 августа. Они посвящены вопросам развития системы воспитания. На дискуссионной площадке встретятся представители профсоюза работников образования, для специалистов КДН пройдет тренинг-практикум «Наши дети. Конструктивный диалог».

В заключительной части форума во дворце «Нефтяник» 25 августа состоится пленарное заседание «Спасибо, что конца урокам нет…» и праздничный концерт, где наградят лучших педагогов Тюменской области. А с 27 по 31 августа пройдут муниципальные конференции и педагогические советы.

Подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия.