Погода на 21 августа в Тюмени: воздух прогреется до +35 градусов

Сегодня, 21 августа, в Тюмени переменная облачность, осадков не ожидается, ночью местами туман, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура ночью +11,+16 градусов, днём +30,+35 градусов.

На юге Тюменской области в период с 21 по 25 августа ожидается аномально жаркая погода. Местами средняя суточная температура воздуха выше нормы на 10 и более градусов.

Погода в Тюмени 21 августа 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», - приговаривали люди. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики - осень будет солнечной, если случается буря - сентябрь ожидается ненастным.