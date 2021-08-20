В Тюменской области молодой водитель уехал из салона на новом авто, не заплатив

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В Тобольске афера с покупкой авто обернулась уголовным делом для 22-летнего местного жителя. Молодой человек уехал из салона на новой машине, предъявив платежное поручение, которое нашел в интернете. Он был уверен, что его обман не раскроют и планировал оставит транспортное средство себе.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился сотрудник автосалона. Мужчина рассказал, что злоумышленник рассматривал несколько моделей, подробно расспросил о технических особенностях авто. Затем, определившись с выбором, попросил назвать ему реквизиты для внесения оплаты за транспортное средство.

Спустя несколько дней он вернулся с платежным поручение, подтверждавшим, переводом денег на указанный счет. Сотрудники автосалона, не заподозрив обмана, оформили необходимые документы и отдали «покупателю» ключи, который тут же уехал на новом авто. Однако, вскоре выяснилось, что деньги на счёт организации не поступали. Ущерб составил около 850 тысяч рублей.

Афериста оперативно задержали сотрудники ГИБДД. Во время беседы со следователем подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что подделал поручение, ориентируясь на образы из интернета.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в УМВД по Тюменской области.