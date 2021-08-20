Погода на 20 августа в Тюмени: на небе ни облачка

В Тюмени на небе ни облачка. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 августа, ясная погода в Тюмени будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 18 – 17 градусов, днем – плюс 30. Вечером столбики термометров покажут плюс 25 – 22 градуса. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

20 августа почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины - не ищи в лесу малины". С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.