В Тюменской области водитель автобуса с 11 пассажирами выехал на встречку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 338 километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе сотрудники ГИБДД задержали 54-летнего водителя рейсового автобуса 553 маршрута, который грубо нарушил Правила дорожного движения. Мужчина перевозил в салоне 11 пассажиров из Тюмени в Уват.

– Водитель обгонял грузовик, и, в нарушение требований дорожного знака «Обгон запрещен», пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу движения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На мужчину составили административный материал. Тюменцу грозит штраф до пяти тысяч рублей. Однако его могут и лишить прав на срок от четырех месяцев до полугода.