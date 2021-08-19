В Тюмени два маршрута временно изменят схему движения из-за работ на улице Алексеева. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

На улице Григория Алексеева, а именно на участке от пересечения от ул. Тимофея Несговорова до пересечения с ул. Земной, маршруты № 6 и № 77 будут следовать в объезд перекрытого участка. Здесь с 18 августа по 1 сентября проводятся ремонтные работы.

– На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.