На улице Щербакова в Тюмени из окна многоэтажки выпал ребенок

На улице Щербакова из окна многоэтажки выпал ребенок. Фото: Вадим Бегун

На улице Щербакова в Тюмени накануне, 17 августа, около двенадцати часов дня из окна многоэтажки выпал ребенок. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

– Он упал с высоты седьмого этажа. Полицейские прибыли на место и обнаружили тело ребенка без признаков жизни под окнами многоэтажного дома, – сообщили в пресс-службе городской полиции.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти малыша. Специалисты Следственного комитета по Тюменской области проводят проверку по факту трагедии.