В Тюмени обсудят программу развития молодежного предпринимательства. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени обсудят программу развития молодежного предпринимательства. Это произойдет на международном форуме «СУП–2021».

– Сегодня всё больше молодых людей видят себя предпринимателями. Так, примерно 60 процентов студентов заявляют, что готовы открыть собственный бизнес. Многим для старта не хватает только дополнительных знаний. Форум даёт возможность молодым людям реализовать мечту о собственном деле, – отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Перед гостями форума в рамках площадки «Цифровизация» выступит Антон Тарасенко, который трудится CEO-специалистом в одном из местных Digital-агентств. В будущем агентство планирует реализовать проект в отрасли туризма после снятия ковид-ограничений.

– На СУПе соберутся самые энергичные предприниматели, которые ищут инвестиции, знания, открыты к диалогу. В этом смысле это очень интересная аудитория, хочется для них показать нашу экспертность, возможно, найти партнеров. Мы будем говорить о digital сегодня, о его роли в современном предпринимательстве, – сообщил Тарасенко.