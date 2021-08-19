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Общество19 августа 2021 5:59

Погода на 19 августа в Тюмени: в праздник Преображения Господа Бога осадков не ожидается

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени осадков не ожидается.

В Тюмени осадков не ожидается.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 августа, пасмурная погода будет держаться в Тюмени не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 17 – 13 градусов, днем – плюс 26. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 19 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

19 августа отмечается праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В старину заметили, что со Спаса «погода преображается». Погода этого дня указывала на предстоящую осень: каков день во Второй Спас, таков и Покров (14.10). Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый – мокрая осень, а если ясный, то следует готовится к суровой зиме.