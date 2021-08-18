В Тюмени онлайн проходит круглый стол о подготовке ребенка к школе. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени проходит онлайн круглый стол на тему «Скоро в школу: как подготовить ребенка к началу учебного года». Совместное мероприятие проводят редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

В круглом столе принимают участие:

Иванов Анатолий Викторович, начальник отдела материально-технического развития образовательных организаций департамента образования администрации г. Тюмени;

Кругова Людмила Викторовна, педагог-психолог информационно-методического центра г. Тюмени;

Кашкарова Елена Витальевна, депутат Тюменской областной думы;

Евгений Шикунов, инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Тюменской области.

Эксперты рассказывают, в каком формате пройдут линейки 1 сентября и стоит ли ожидать частичного перехода на онлайн-образование, вспоминают вместе с родителями правила дорожного движения, объясняют, как настроить ребенка на учебу после каникул. Также они затронут тему вакцинации школьников.