В Ялуторовске мужчина похитил у приятеля оставленный на диване телефон. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска обратился 30-летний местный житель с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб, причиненный заявителю, составил более шести тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Как стало известно правоохранителям, владелец гаджета находился в компании знакомых, время проходило за распитием спиртного. Один из гостей, также участвовавший в застолье, воспользовался невнимательностью приятеля и присвоил себе его телефон, оставленный владельцем на диване.

– Чужое средство сотовой связи он сдал в комиссионный магазин. Вырученные деньги – более одной тысячи рублей – ранее не судимый житель Ялуторовска потратил на приобретение спиртного, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении 29-летнего подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Ялуторовчанин отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Телефон изъят.