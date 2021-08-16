Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки. Фото - Сбер.

Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему Сбера, установила многоканальную систему автоматического оповещения и анкетирования по цифровым каналам связи в «Центре обеспечения мер социальной поддержки» Тюменской области. Интеллектуальный диалоговый ассистент совершает порядка 1500 звонков в месяц с целью информирования населения о возможных мерах социальной поддержки.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ:

– Решение группы ЦРТ на основе искусственного интеллекта позволяет проводить оповещение по сценариям пользователя. В этом проекте сервис информирует жителей о мерах социальной поддержки – по срокам назначения пособий, о недостающих документах, необходимых для получения пособий, о праве на льготы. При этом используется синтез речи. Реалистичность, плавность и естественность синтезированной речи позволяет разгрузить операторов, а его высокое качество ценит широкая аудитория, в том числе аудитория старшего поколения. Сервис надежен, прост в установке и использовании, имеет дружелюбный и простой интерфейс. Успешный кейс может быть масштабирован в МФЦ, информационно-аналитических центрах, а также везде, где важны качественные коммуникации и есть потребность в их автоматизации.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Разработки Сбера и его дочерних компаний позволяют создавать в городах и регионах новые различные цифровые решения, а также внедрять их в уже существующие сервисы. Комплекс автоматического оповещения и анкетирования группы компаний ЦРТ позволяет центру оптимизировать трудовые ресурсы, увеличить информированность заявителей на меры социальной поддержки, повысить качество обслуживания и уровень удовлетворенности граждан при обращении в органы социальной защиты.

Ольга Корнилаева, директор ГКУ ТО «Центр МСП»:

– В учреждении программа используется в части голосового оповещения по линиям телефонной связи и в виде рассылки текстовых сообщений на e-mail. Программа проста в применении, позволяет осуществлять постоянный мониторинг рассылки оповещений, вести статистику работы и управлять заданиями в зависимости от приоритета. Внедрение продукта «Рупор.БЛИЦ» позволило снизить нагрузку на операторов, перераспределить функции специалистов и обеспечить выполнение ими первоочередных задач по предоставлению мер социальной поддержки населению.

Ранее разработки группы компаний ЦРТ уже внедрялись в Тюменской области. Для учреждений здравоохранения регион приобрел лицензии на пользование системой голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med. Голосовой ассистент появился в отделениях судебно-медицинской экспертизы, в гистологическом, биологическом и медико-криминалистическом отделениях. Качество распознавания речи обеспечивает заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Voice2Med экономит время врачей: заполнение документации голосом проходит на 22% быстрее, чем традиционным способом.

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) – глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 30-летним опытом. Технологически эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ фокусируется на создании AI-решений для сегментов B2B и B2G: реализовано более 5 тыс. AI-проектов по всему миру, в том числе национального масштаба – в Мексике, Эквадоре, Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart сity. Технологии выявления подделок голоса и распознавания речи от группы ЦРТ занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, ASVspoof Challenge, VOiCES, CHiME Challenge.

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