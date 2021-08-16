В Тюменской области работодатели погасили 190 млн долгов по зарплате. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области работодатели за семь месяцев 2021 года погасили 190 млн долгов по зарплате. Всего же прокуроры выявили 1 852 нарушения в сфере оплаты труда, возбуждено 33 уголовных дела, к административной ответственности привлекли 132 человека.

– Внесено 66 протестов, 162 представления, в суды направлено 1407 исков, объявлено 79 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 104 лица, – дополнили в ведомстве.

По данным оперативного мониторинга, на 1 августа 2021 года 16 организаций имеют задолженность на сумму свыше 60 млн рублей. Больше половины долгов приходится на 7 компаний, находящихся в банкротстве (ООО «СибСтройИнвест», ООО «Калинка-Строй» и др.).