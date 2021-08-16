Тюменцы подберут секции детям на онлайн-платформе. Фото - "Департамент спорта Тюменской области" в ВК.

Тюменцы подберут секции детям на онлайн-платформе. Здесь опубликовано 1,5 тысячи программ дополнительного образования.

– Тут можно ознакомиться с преподавательским составом организации, описанием реализуемых программ, найти месторасположение здания на карте. Поиск действует по всем муниципальным образованиям Тюменской области. На сегодняшний день в общую базу вошло порядка 400 организаций, – сообщили в департаменте спорта Тюменской области.

Наибольшее количество кружков и секций физкультурно-спортивной и художественной направленности – 76%. Кстати, в этом году уже более 175 тысяч детей воспользовались услугами дополнительного образования, многоразово оказано порядка 240 тысяч услуг.

Воспользоваться услугами можно как на платной, так и на бесплатной основе. Государственными и муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере молодежной политики и спорта предусмотрена система льгот для получения услуг (размер льготы составляет от 10 до 50%).