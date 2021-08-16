На автомойке в Тюмени мужчина разбил лицо лучшему другу, к которому ушла его девушка. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции №5 Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним доставили 25-летнего местного жителя с множественными переломами костей лица. Травмы ему нанес друг, с которым возник конфликт.

Стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали ранее судимого 31-летнего жителя района. Подозреваемый пояснил, что подрабатывает на автомойке, где у них и произошла ссора с заявителем.

– Дело в том, что девушка злоумышленника, расставшись с ним, начала отношения с его лучшим другом. В ходе выяснения отношений подозреваемый не сдержался и руками побил потерпевшего, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.