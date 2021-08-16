В Тюмени «Тетрис» продают за 80 миллионов рублей

На улице Гнаровской, 7 в Тюмени продают здание торгового центра «Тетрис». Покупатель должен выложить за объект 80 миллионов рублей.

«Готовый арендный бизнес. Несколько отдельных входов. Большой пешеходный и автомобильный трафик. Доход минимум от 800 тысяч чистыми уже за вычетом расходов на содержание и коммунальные услуги. Два-три года назад доходил до 1 миллиона 300 тысяч. Окупаемость около 8 лет при текущем доходе», – говорит о преимуществах покупки продавец на одном из сайтов объявлений.

Здание торгового центра состоит из трех этажей, общая площадь – 1 800 квадратных метров. Арендаторы периодически меняются, но есть и якорный арендатор, который приносит половину дохода – это крупный магазин, передает «МегаТюмень».